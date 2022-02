Ismea, 24 febbraio convegno su opportunità sostegno a imprese agroalimentari lombarde (Di martedì 22 febbraio 2022) Milano, 22 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Si terrà a Milano il prossimo 24 febbraio presso l'Auditorium Testori il primo degli incontri organizzati da Ismea in collaborazione con alcune regioni, finalizzati a far conoscere le opportunità offerte dall'Istituto, a sostegno dell'agricoltura e dell'agroalimentare italiano. L'appuntamento, promosso dall'assessore regionale all'Agricoltura Fabio Rolfi e dal presidente di Ismea, professor Angelo Frascarelli, vuole essere un'occasione di confronto sulla centralità del sistema agroalimentare in un momento complesso, da un lato condizionato dai costi crescenti delle materie prime e dell'energia, dall'altro in piena transizione verso la sostenibilità ambientale e l'innovazione tecnologica anche grazie alla nuova Pac e al Pnrr. Ad aprire il convegno ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Milano, 22 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Si terrà a Milano il prossimo 24presso l'Auditorium Testori il primo degli incontri organizzati dain collaborazione con alcune regioni, finalizzati a far conoscere leofferte dall'Istituto, adell'agricoltura e dell'agroalimentare italiano. L'appuntamento, promosso dall'assessore regionale all'Agricoltura Fabio Rolfi e dal presidente di, professor Angelo Frascarelli, vuole essere un'occasione di confronto sulla centralità del sistema agroalimentare in un momento complesso, da un lato condizionato dai costi crescenti delle materie prime e dell'energia, dall'altro in piena transizione verso la sostenibilità ambientale e l'innovazione tecnologica anche grazie alla nuova Pac e al Pnrr. Ad aprire il...

fisco24_info : Ismea, 24 febbraio convegno su opportunità sostegno a imprese agroalimentari lombarde: (Adnkronos) - Si terrà a Mil… - StraNotizie : Ismea, 24 febbraio convegno su opportunità sostegno a imprese agroalimentari lombarde - Agricolae1 : Il 24 febbraio il convegno “Le opportunità di @IsmeaOfficial per il sostegno alle imprese agricole @RegLombardia” - ruminantia_it : RT @fqualivita: #Webcast L’intervento di #StefanoPatuanelli, Ministro politiche agricole, in occasione della presentazione del Rapporto Ism… - fqualivita : #Webcast L’intervento di #StefanoPatuanelli, Ministro politiche agricole, in occasione della presentazione del Rapp… -