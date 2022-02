Inter, tre nomi per il dopo Lautaro. I nerazzurri cercano il sostituto (Di martedì 22 febbraio 2022) Inter, tre nomi per il dopo Lautaro Martinez. In caso di offerta irrinunciabile l’argentino potrebbe partire in estate Secondo la Gazzetta dello Sport, in caso di un’offerta irrinunciabile, Lautaro Martinez, potrebbe salutare l’Inter a fine stagione. L’argentino non sta vivendo un momento positivo, non segna da sette e gare, e il club nerazzurro sta cercando il sostituto. Sulla lista di Marotta vi sono tre calciatori: il sogno Dybala, il giovane Scamacca, e nelle ultime ore, sempre secondo la rosea, è uscito un nuovo nome, si tratterebbe del centravanti del Lille, Jonathan David. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022), treper ilMartinez. In caso di offerta irrinunciabile l’argentino potrebbe partire in estate Secondo la Gazzetta dello Sport, in caso di un’offerta irrinunciabile,Martinez, potrebbe salutare l’a fine stagione. L’argentino non sta vivendo un momento positivo, non segna da sette e gare, e il club nerazzurro sta cercando il. Sulla lista di Marotta vi sono tre calciatori: il sogno Dybala, il giovane Scamacca, e nelle ultime ore, sempre secondo la rosea, è uscito un nuovo nome, si tratterebbe del centravanti del Lille, Jonathan David. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlfredoPedulla : #Brozovic-#Inter: atteso annuncio, ora se n’è fatta una ragione anche chi aveva forti dubbi due o tre mesi fa. E ch… - teoocchiuto : La notizia che il @FCBayern sia interessato a #Bremer dovrebbe fare correre ai ripari le italiane: nessuna delle at… - Bertolca10 : In #ChampionsLeague tre le italiane affrontate: - Inter: 1 vittoria e una sconfitta; - Atalanta: 1 vittoria e un p… - DanielaBenvegnu : Sempre e solo forza Inter ? ?? ? ?? ? ?? e venerdì pomeriggio tutti a tifare udinese e venerdì sera Inter deve vincere… - Cardocan1 : @andrewguada @it_inter Inoltre per il rush finale noi dovremmo recuperare Correa, Caicedo e Gosens, non proprio tre scarti. #FORZAINTER -

Ultime Notizie dalla rete : Inter tre Oggi è l'anniversario di "Andrà tutto bene" Rischia tre giornate di squalifica. Pur avendo detto la più sacrosanta delle verità. Testa coda a ... E' un'Inter boccheggiante come già s'era vista al Maradona. Ma gli azzurri in quell'occasione ebbero ...

Serie A, anche il Napoli ha rischiato di perdere nel posticipo di lunedì contro il Cagliari ... le tre squadre che ad oggi hanno più probabilità di conquistare lo scudetto. Il Milan se l'à cavata per il rotto della cuffia con la Salernitana, l'Inter ha perso in casa contro il Sassuolo, il ...

Podcast Inter Sito Ufficiale Serie A, le quote della corsa scudetto (ANSA) - ROMA, 22 FEB - Lo stop con il Sassuolo non fa vacillare l'Inter in chiave scudetto ma il Milan si avvicina. Nonostante la sconfitta interna con gli emiliani, la seconda nelle ultime tre ...

Battute Juve, Milan e Inter in trasferta: impresa leggendaria del Sassuolo Espugnando nella stessa stagione i campi delle tre regine del calcio italiano i ... sette i successi complessivi conquistati tra Inter e Milan. In nessun’altro stadio il Sassuolo vanta così ...

