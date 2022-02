Harry Potter – In Usa campagna abbonamenti del New York Times contro JK Rowling (Di martedì 22 febbraio 2022) “Harry Potter deve esistere senza la sua autrice” scrive il New York Times. La Rowling viene considerata transfobica. È polemica sui social. JK Rowling ed Harry Potter ancora al centro del ciclone. L’ ideatrice della saga, dopo una serie di minacce di morte per le opinioni espresse sulle persone transgender è stata definita “transfobica”, così è stata “cancellata” dalla campagna abbonamenti del New York Times. Gli utenti, però, non l’hanno presa bene. Harry Potter – campagna abbonamenti del New York Times contro JK Rowling La ... Leggi su atomheartmagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) “deve esistere senza la sua autrice” scrive il New. Laviene considerata transfobica. È polemica sui social. JKedancora al centro del ciclone. L’ ideatrice della saga, dopo una serie di minacce di morte per le opinioni espresse sulle persone transgender è stata definita “transfobica”, così è stata “cancellata” dalladel New. Gli utenti, però, non l’hanno presa bene.del NewJKLa ...

Advertising

Piu_Europa : In queste ore ha postato di tutto: la suora aggredita dal tunisino, Harry Potter e J.K. Rowling. Tutto, tranne che… - CRYSTALPLUT0 : DI NUOVO HARRY POTTER GIOVEDI E SI GODEEE - EttoreCasoni : RT @brandobenifei: Incredibile il silenzio di Matteo #Salvini. Pur di non discutere di #Putin e della crisi in #Ucraina, parla... di Harry… - hardirty_it : @juventusfc Harry Potter migliore in campo ! - PetulaBrafa : Ma che Harry Potter? Certi lanci di #mckennie ricordano le imprese di Holly e Benji #villarrealjuventus #finoallafine #Champions -