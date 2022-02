Gemelli | psoriasi | in partenza progetto ‘Vate’

(Di martedì 22 febbraio 2022) Roma – L’esperienza fatta sul campo durante i mesi più difficili della pandemia di Covid-19 ha dimostrato che la telemedicina è uno strumento fondamentale per controllare i pazienti a distanza, senza perdere i benefici raggiunti dai trattamenti, evitando al contempo spostamenti inutili e sovraffollamento degli ambulatori. Così in una nota il Policlinico Agostinodi Roma. “Partendo da questi presupposti- commenta il professor Antonio Giulio De Belvis, Direttore della Uoc Percorsi e Valutazione Outcome Clinici della Fondazione Policlinico Universitario AgostinoIrccs- il(VAlore nella TecnocarE), oltre a favorire l’accesso e la gestione in technocare delle persone cone/o di quelle con Patologia infiammatoria articolare/sistemica, vuole supportare con funzioni di ...

... Direttore UOC Dermatologia, Fondazione Policlinico Universitario AgostinoIRCCS Università ... "Fino al 30 per cento delle persone conpuò sviluppare nel tempo artrite psoriasica. ...... direttore Uoc Dermatologia della Fondazione Policlinico universitario AgostinoIrccs ... 'Fino al 30% delle persone conpuò sviluppare nel tempo artrite psoriasica. Nonostante la causa ...Passaggio decisivo per una presa in carica tempestiva e più strutturata, nella quale il paziente può essere seguito in tempi rapidi e con procedure più rigorose ...