Dove vedere la partita tra Genoa e Inter in TV e streaming (Di martedì 22 febbraio 2022) Tutto pronto per Genoa – Inter, partita valida per la 27 giornata di Serie A 2021-2022. Di seguito trovate le informazioni più importanti per vedere il match in streaming su DAZN in esclusiva. Dove vedere Genoa Inter La gara Genoa Inter del giorno 25 febbraio sarà trasmessa su DAZN. Il calcio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 21:00. Abbonati ora a DAZN. 29.99 euro/mese. Disdici quando vuoi Dove vedere Genoa Inter in TV L’app DAZN è supportata da Android TV, Apple TV e sulle Smart TV Sony, Samsung, LG, Panasonic e Hisense. A questi dispositivi si aggiungono anche TIM Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 22 febbraio 2022) Tutto pronto pervalida per la 27 giornata di Serie A 2021-2022. Di seguito trovate le informazioni più importanti peril match insu DAZN in esclusiva.La garadel giorno 25 febbraio sarà trasmessa su DAZN. Il calcio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 21:00. Abbonati ora a DAZN. 29.99 euro/mese. Disdici quando vuoiin TV L’app DAZN è supportata da Android TV, Apple TV e sulle Smart TV Sony, Samsung, LG, Panasonic e Hisense. A questi dispositivi si aggiungono anche TIM Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV ...

