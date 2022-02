Diego di Uomini e Donne | chi è il cavaliere del trono Over | età | cognome | lavoro | Instagram | Ida

(Di martedì 22 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con, il dating show più amato e seguito di sempre. Ma conosciamo meglio, un giovanespesso al centro dello studio per la sua storia naufragata, ormai, con Ida!di, chi è ildel: età,, Vittoriaè un nuovodi, occhi azzurri e dall’accento romano spiccato. Di lui non si hanno molte informazioni, ma sappiamo che ha 42 anni, che vive a Roma e nella vita lavora nel bar tabacchi di famiglia. Il 42enne reincarna in pieno l’animo romanesco ed è un uomo simpatico e molto ...

Scena tagliata a Uomini e Donne, quella della rissa sfiorata tra Armando Incarnato e Diego Tavani al centro studio. Il pubblico attendeva di assistere a questa brutta pagina del programma di Maria De Filippi, ma non ... Nelle prossime puntate, vedremo una delle coppie più amate di Uomini e Donne, ossia Sossio e Ursula ... che finora ha appassionato il pubblico. Pare infatti che Diego metterà un punto a Gloria.