Davide Silvestri sbotta contro Soleil Sorge | “Incoerente e deludente! Io le figure di m***a così non le faccio”

(Di martedì 22 febbraio 2022)hanno un duro battibecco in puntata al Grande Fratello Vip Ieri sera, lunedì 21 febbraio L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Katia Ricciarelli furiosa con Alex Belli "Ti darei una sberla"/ E minaccia "Vado via" KATIA RICCIARELLI, LO SFOGO E LA CONFIDENZA CONDOPO LA DIRETTA Durante uno sfogo Katia ...In nomination finiscono Katia Ricciarelli,e Nathaly Caldonazzo . Chi riuscirà a raggiungere la finale? Vedremo.In nomination finiscono Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo. Chi riuscirà a raggiungere la finale? Vedremo.Nel corso della puntata c’è da segnalare un confessionale di Davide Silvestri mostrato a Soleil Sorge che ha fatto imbufalire quest’ultima. La Sorge non si aspettava le parole del giovane attore e ...