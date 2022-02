Crisi Ucraina, Salvini: "Scongiurare guerra. Ma le sanzioni servono?" (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 febbraio "Stiamo lavorando per la pace. Dobbiamo fare di tutto per Scongiurare la guerra. Ma mi domando se in passato le sanzioni economiche siano servite a qualcosa" così il segretario della ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 febbraio "Stiamo lavorando per la pace. Dobbiamo fare di tutto perla. Ma mi domando se in passato leeconomiche siano servite a qualcosa" così il segretario della ...

lauraboldrini : Lo scenario peggiore possibile: #Putin ha riconosciuto l’indipendenza del #Donbass, provocando la reazione dell’Ucr… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitar… - Agenzia_Ansa : Precipita la crisi in Ucraina. Dopo la mossa ieri del presidente russo Putin, l'Occidente prepara la risposta. 'Ogg… - zanarluke : RT @VdP_Brescia: Crisi ucraina. Mons. Pezzi (Mosca): “Chiedere con tutto il cuore a Dio il miracolo del perdono” - zina_leo : RT @BonomiAllegra: La crisi ucraina giunge proprio a fagiolo: 1) distogliere l'attenzione dalle restrizioni assurde ancora in vigore per i… -