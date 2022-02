Crisi con Totti? Ilary risponde con una linguaccia (Di martedì 22 febbraio 2022) Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo 17 anni di matrimonio, sarebbero prossimi alla separazione. Lei, intanto, pubblica questo video sui social Leggi su video.gazzetta (Di martedì 22 febbraio 2022) FrancescoBlasi, dopo 17 anni di matrimonio, sarebbero prossimi alla separazione. Lei, intanto, pubblica questo video sui social

Advertising

limesonline : ??Dice Lucio Caracciolo a @OttoemezzoTW: Oggi #Putin in modo molto teatrale ha drammatizzato la crisi con il riconos… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitar… - lauraboldrini : Minacce, ultimatum, accuse, rimpallo di responsabilità. Non si può superare la crisi #UcrainaRussia con la propaga… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Alla luce della crisi con l'#Ucrania, la #Uefa potrebbe decidere di privare la #Russia della finale di #ChampionsLeague… - nixan75 : @Sam6844501855 @TarroGiulio tu mi hai chiesto dove prendiamo i soldi ed io ti ho fatto un esempio. Ma poi vuoi dirm… -