Covid, le restrizioni dimezzano i matrimoni: – 47,4% di ricevimenti (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb – Il Covid incide prevedibilmente anche sui matrimoni. Pare non ci sia ambito della vita umana in cui il virus non abbia lasciato traccia, come riporta l'Ansa pubblicando i numeri dell'Istat. Covid e matrimoni: – 47,4% di ricevimenti Il Covid, o meglio le restrizioni, hanno indotto moltissimi giovani a rinviare i loro matrimoni. Nel giro di un anno le nozze si sono quasi dimezzate. La stagione è ovviamente quella del 2020, dove sonostati celebrati 96.841 matrimoni, 87mila in meno rispetto al 2019: una riduzione pari al -47,4%. La frenata ha iniziato a manifestarsi quando, nel marzo 2020, sono iniziati i picchi della pandemia e delle restrizioni, su tutte il divieto di assembramenti o i numeri massimi di ...

