Covid da zona rossa in tre comuni dell’area nord: la situazione (Di martedì 22 febbraio 2022) Mentre a livello nazionale e regionale – per quanto riguarda l’emergenza pandemica – sembra che si possa cominciare a tirare un sospiro di sollievo. Nell’area nord di Napoli ci sono tre comuni che continuano a destare preoccupazione. Si tratta di Grumo Nevano, Frattaminore e Casandrino. Covid, situazione preoccupante nell’area nord di Napoli Nonostante la chiusura L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 22 febbraio 2022) Mentre a livello nazionale e regionale – per quanto riguarda l’emergenza pandemica – sembra che si possa cominciare a tirare un sospiro di sollievo. Nell’areadi Napoli ci sono treche continuano a destare preoccupazione. Si tratta di Grumo Nevano, Frattaminore e Casandrino.preoccupante nell’areadi Napoli Nonostante la chiusura L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

SkyTG24 : Covid, Fontana: “Da lunedì la #Lombardia torna in zona bianca” - sbonaccini : Stanno calando parecchio contagi e ricoveri, sia nei reparti covid che nelle terapie intensive. Confido che in Emil… - beteljeuse1969 : RT @agati___: Covid, The Lancet accusa: 'Lombardia sconvolta da eventi e autorità impreparate' - MSator : RT @agati___: Covid, The Lancet accusa: 'Lombardia sconvolta da eventi e autorità impreparate' - 64Almo : RT @agati___: Covid, The Lancet accusa: 'Lombardia sconvolta da eventi e autorità impreparate' -