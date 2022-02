Chi è sempre convinto della superiorità del passato sul presente si ravveda (Di martedì 22 febbraio 2022) Mangio la gricia all’Osteria Chiana e col proprietario Federico Castelnuovo ci scopriamo comuni cultori dei Genesis anzi di Peter Gabriel anzi di “The Musical Box”. Chi vuol sapere a quale meraviglia mi riferisca vada a vedersi su YouTube il video della televisione belga, anno 1972, che per motivi anagrafici e geografici sia io sia Castelnuovo abbiamo conosciuto solo grazie a internet, dunque la nostalgia non c’entra: la venerazione per tale brano, capace di sopravvivere all’estinzione del suo contesto, è da considerarsi puramente estetica. Se in mezzo secolo la musica è evidentemente precipitata non mi consentirò di dire che è crollato anche tutto il resto. Insegna l’Ecclesiaste (7,10) che non è saggio essere certi della superiorità del passato sul presente. Ad esempio, nel 1972 il vino era ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 22 febbraio 2022) Mangio la gricia all’Osteria Chiana e col proprietario Federico Castelnuovo ci scopriamo comuni cultori dei Genesis anzi di Peter Gabriel anzi di “The Musical Box”. Chi vuol sapere a quale meraviglia mi riferisca vada a vedersi su YouTube il videotelevisione belga, anno 1972, che per motivi anagrafici e geografici sia io sia Castelnuovo abbiamo conosciuto solo grazie a internet, dunque la nostalgia non c’entra: la venerazione per tale brano, capace di sopravvivere all’estinzione del suo contesto, è da considerarsi puramente estetica. Se in mezzo secolo la musica è evidentemente precipitata non mi consentirò di dire che è crollato anche tutto il resto. Insegna l’Ecclesiaste (7,10) che non è saggio essere certidelsul. Ad esempio, nel 1972 il vino era ...

