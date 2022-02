Caso Open, l’arringa di Renzi al Senato contro i pm di Firenze: «Non hanno rispettato le regole: nessuno può violentare la vita delle persone» – Il video (Di martedì 22 febbraio 2022) «Questo è un conflitto di attribuzione che non cambia niente nel processo che mi riguarda. Io non fuggo dalle aule di tribunale. Siamo qui perché su questo tema si gioca una battaglia di civiltà politica. Oggi parliamo di noi, voi, non di me, parliamo del Parlamento», così Matteo Renzi, Senatore di Italia Viva, nel suo discorso prima del voto di Palazzo Madama, chiamata a esprimersi sul conflitto di attribuzione contro i magistrati di Firenze sul Caso della Fondazione Open, che lo vede coinvolto in prima persona, essendo indagato per finanziamento illecito. «Non è un attacco della politica alla magistratura, tutti i denari sono bonificati, trasparenti. Queste carte sono state illegittimamente acquisite dalla procura di Firenze, lo dice la Corte di Cassazione con ... Leggi su open.online (Di martedì 22 febbraio 2022) «Questo è un conflitto di attribuzione che non cambia niente nel processo che mi riguarda. Io non fuggo dalle aule di tribunale. Siamo qui perché su questo tema si gioca una battaglia di civiltà politica. Oggi parliamo di noi, voi, non di me, parliamo del Parlamento», così Matteore di Italia Viva, nel suo discorso prima del voto di Palazzo Madama, chiamata a esprimersi sul conflitto di attribuzionei magistrati disuldella Fondazione, che lo vede coinvolto in prima persona, essendo indagato per finanziamento illecito. «Non è un attacco della politica alla magistratura, tutti i denari sono bonificati, trasparenti. Queste carte sono state illegittimamente acquisite dalla procura di, lo dice la Corte di Cassazione con ...

