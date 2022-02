Biden: «Continueremo a fornire armi difensive all'Ucraina. La Russia potrebbe attaccare anche Kiev» (Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente statunitense Joe ?Biden poco fa ha ribadito il suo appoggio all'Ucraina: «Continueremo a fornire armi difensive all'Ucraina. La Russia potrebbe attaccare anche... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente statunitense Joe ?poco fa ha ribadito il suo appoggio all': «all'. La...

Advertising

zav_news : ???? #Biden: 'La #Russia potrebbe decidere di lanciare attacchi contro varie città ucraine, compresa la capitale… - ilmessaggeroit : Biden: «Continueremo a fornire armi difensive all'Ucraina. La Russia potrebbe attaccare anche Kiev» - mariamacina : RT @dariodangelo91: #Biden: 'Gli Usa e i suoi Alleati difenderanno ogni centimetro del territorio Nato. Non invieremo soldati a combattere… - Francesco_Rizz_ : RT @GeopoliticalCen: Biden siamo pronti a difendere ogni centimetro di suolo NATO,non manderemo soldati a combattere in Ucraina. Continuere… - marco52113 : RT @GeopoliticalCen: Biden siamo pronti a difendere ogni centimetro di suolo NATO,non manderemo soldati a combattere in Ucraina. Continuere… -