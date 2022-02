Auto sbanda e travolge due operai in un cantiere: uno è morto l'altro è ferito (Di martedì 22 febbraio 2022) Incidente mortale sul lavoro su una strada di Vada ( Livorno ) dove un operaio di 55 anni impegnato nella costruzione di una rotatoria è stato investito da un'Auto che lo ha compresso contro un mezzo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) Incidente mortale sul lavoro su una strada di Vada ( Livorno ) dove uno di 55 anni impegnato nella costruzione di una rotatoria è stato investito da un'che lo ha compresso contro un mezzo ...

