Attanasio un anno dopo | la moglie | “Luca è ancora con me” Meloni | “Fare piena luce sulla sua morte”

"Non sento la mancanza di Luca. Non so come spiegarlo. Luca è ancora con me. Non c'è fisicamente ma è ancora qui". Così al Corriere della Sera Zakia Seddiki, la moglie di Luca Attanasio. Il giovane ambasciatore italiano ucciso in un agguato a Goma in Congo il 22 febbraio 2021. Insieme al carabiniere della scorta Vittorio Iacovacci e all'autista congolese in un attacco contro il convoglio Onu. Attanasio, un anno dopo. Parla la moglie A un anno dalla morte la moglie, che si è trasferita a Roma insieme alle tre loro figlie, sottolinea la presenza quotidiana del marito. "A casa nostra tutti i giorni si parla di Luca. Questo aiuterà le ...

