Arrivabene | «O quarto posto o vinciamo la Champions Rinnovi? Si fanno in due»

(Di martedì 22 febbraio 2022): «Peccato per l’infortunio di Dybala.? Siin due». Le parole dell’ad della Juventus Ai microfoni di Sky, Maurizioha parlato prima di Villarreal Juve. JUVE IN– «La Juve si trasforma ma guardando avanti, rispettando gli obiettivi preposti. Per assicurarci l’accesso alla prossima edizione dobbiamo o arrivare quarti o vincere la». OBIETTIVO MINIMO IN– «Bisogna superare innanzitutto questa partita a Villarreal. Poi partita dopo partita non mollare mai e andare avanti. Porsi obiettivi precisi è difficili: almeno unin campionato e assicurarsi la».– «L’abbiamo detto: a fine febbraio ci saremo ...

Tutto Juve

... uno porta l'ultimo scudetto, l'altro che non aveva mai allenato ilposto. Poi il pianto di ...posto entrano Federico Cherubini oltre al ritorno di un amministratore delegato Maurizio...Non c'è 'Joya' in casa Juventus dopo l'ennesimo infortunio (ilin una stagione, elongazione ... Il ds Maurizioin fondo aveva già detto che e la situazione appare delicata. Adesso l'...Il dirigente della Juventus, Maurizio Arrivabene, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai ... continentale più importante per club l'anno prossimo è importante almeno il quarto in campionato oppure ...L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene, risponde alle domande dei colleghi ... Abbiamo sempre detto che per assicurarsi la Champions l'anno prossimo è importante il quarto, ...