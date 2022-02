Argo Tractors fa il suo ingresso in Motor Valley: “Siamo orgogliosamente partecipi del patrimonio motoristico di questo straordinario territorio” (Di martedì 22 febbraio 2022) Argo Tractors, player mondiale nel campo della meccanizzazione agricola con sede a Fabbrico (Reggio Emilia), fa il suo ingresso ufficiale nella Motor Valley, la prestigiosa associazione che riunisce i grandi brand Motoristici del distretto industriale dell’Emilia-Romagna, i musei aziendali, le collezioni private, i circuiti, scuole di guida e organizzatori di eventi di stampo Motoristico, con lo scopo di costruire, custodire e tramandare il patrimonio Motoristico della regione e valorizzarlo anche a scopo turistico e promozionale sui principali mercati internazionali. Argo Tractors è una realtà che riunisce sotto un unico nome tre marchi storici nel mondo dei trattori: Landini, McCormick e Valpadana. ... Leggi su cityroma (Di martedì 22 febbraio 2022), player mondiale nel campo della meccanizzazione agricola con sede a Fabbrico (Reggio Emilia), fa il suoufficiale nella, la prestigiosa associazione che riunisce i grandi brandistici del distretto industriale dell’Emilia-Romagna, i musei aziendali, le collezioni private, i circuiti, scuole di guida e organizzatori di eventi di stampoistico, con lo scopo di costruire, custodire e tramandare ilistico della regione e valorizzarlo anche a scopo turistico e promozionale sui principali mercati internazionali.è una realtà che riunisce sotto un unico nome tre marchi storici nel mondo dei trattori: Landini, McCormick e Valpadana. ...

Advertising

FilippoAstone : #ArgoTractors entra in #MotorValley La multinazionale che annovera marchi come #Landini, #McCormick e #Valpadana or… - PneusNews : Argo Tractors fa il suo ingresso in Motor Valley: “Siamo orgogliosamente partecipi del patrimonio motoristico di qu… - luciatonini : Argo Tractors fa il suo ingresso in Motor Valley: “Siamo orgogliosamente partecipi del patrimonio motoristico di qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Argo Tractors Fieragricola Verona, assegnate 23 foglie premio per innovazione e sostenibilità S., Milkrite Interplus " Les Liner exchange service, Argo Tractors " X6.4 P6 - Drive, Martignani " Tele Air Fan, Maschio Gaspardo " Toro Isotronic, Mazzoleni " GP - FIX, Newpharm " Pulsfog k30 - 20 - ...

Dai robot ai trattori ibridi, ecco i vincitori del Premio innovazione dell'agricoltura italiana S., Milkrite Interplus " Les Liner exchange service, Argo Tractors " X6.4 P6 - Drive, Martignani " Tele Air Fan, Maschio Gaspardo " Toro Isotronic, Mazzoleni " GP - FIX, Newpharm " Pulsfog k30 - 20 - ...

Argo Tractors fa il suo ingresso in Motor Valley Motorzoom.it Argo Tractors entra in Motor Valley Argo Tractors, multinazionale con sede a Fabbrico (Reggio Emilia) che riunisce sotto un unico nome tre storici marchi nel mondo dei trattori (Landini, McCormick e Valpadana) è entrata a far parte di ...

Argo Tractors fa il suo ingresso in Motor Valley Argo Tractors, player mondiale nel campo della meccanizzazione agricola con sede a Fabbrico (Reggio Emilia), fa il suo ingresso ufficiale nella Motor Valley, la prestigiosa associazione che riunisce i ...

S., Milkrite Interplus " Les Liner exchange service," X6.4 P6 - Drive, Martignani " Tele Air Fan, Maschio Gaspardo " Toro Isotronic, Mazzoleni " GP - FIX, Newpharm " Pulsfog k30 - 20 - ...S., Milkrite Interplus " Les Liner exchange service," X6.4 P6 - Drive, Martignani " Tele Air Fan, Maschio Gaspardo " Toro Isotronic, Mazzoleni " GP - FIX, Newpharm " Pulsfog k30 - 20 - ...Argo Tractors, multinazionale con sede a Fabbrico (Reggio Emilia) che riunisce sotto un unico nome tre storici marchi nel mondo dei trattori (Landini, McCormick e Valpadana) è entrata a far parte di ...Argo Tractors, player mondiale nel campo della meccanizzazione agricola con sede a Fabbrico (Reggio Emilia), fa il suo ingresso ufficiale nella Motor Valley, la prestigiosa associazione che riunisce i ...