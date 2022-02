Alex Belli dopo lo scontro in diretta attacca Katia Ricciarelli (Di martedì 22 febbraio 2022) Alex Belli e il tweet contro Katia Ricciarelli: fine di un’amicizia tra l’attore e la cantante? Ieri sera in diretta Katia Ricciarelli a confronto con Alex Belli non le ha mandate a dire. E se Alex ha adottato un atteggiamento ironico per riconquistare la sua amicizia, Katia l’ha minacciato di volergli dare una sberla. Il secondo ingresso nella casa dell’attore ha creato diversi malumori. In primis quello di Katia che non ha tollerato alcuni accadimenti. Uno fra tutti il bacio tra Delia e Soleil, alla quale ha detto: “Non sei una bambina di 20 anni. Io lo dicevo che lui, assieme a Delia, stava esagerando. Sono venuti qua a rovinare tutto un’altra volta. Ti hanno tirato una trappola e ... Leggi su 361magazine (Di martedì 22 febbraio 2022)e il tweet contro: fine di un’amicizia tra l’attore e la cantante? Ieri sera ina confronto connon le ha mandate a dire. E seha adottato un atteggiamento ironico per riconquistare la sua amicizia,l’ha minacciato di volergli dare una sberla. Il secondo ingresso nella casa dell’attore ha creato diversi malumori. In primis quello diche non ha tollerato alcuni accadimenti. Uno fra tutti il bacio tra Delia e Soleil, alla quale ha detto: “Non sei una bambina di 20 anni. Io lo dicevo che lui, assieme a Delia, stava esagerando. Sono venuti qua a rovinare tutto un’altra volta. Ti hanno tirato una trappola e ...

Advertising

ErikaM10212377 : RT @soleilstasiiii: Per farvi capire un po’ là situazioni .Nicola non viene più chiamato in studio perché vero e ha smontato un sacco di fa… - VeroFerrero96 : RT @soleilstasiiii: Per farvi capire un po’ là situazioni .Nicola non viene più chiamato in studio perché vero e ha smontato un sacco di fa… - fra2301 : RT @soleilstasiiii: Per farvi capire un po’ là situazioni .Nicola non viene più chiamato in studio perché vero e ha smontato un sacco di fa… - PUNGOLO1962 : LE NOMINATION SEGRETE LULU' NOMINA KATIA E DELIA NOMINA SOLEIL FORSE SU INDICAZIONE DI ALEX BELLI,ADESSO SECONDO UN… - sognialcielo : non alcuni che pensano io mi riferisca ad alex belli la pipì sotto -