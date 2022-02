Una voce sulla Regina positiva al Covid spaventa i reali | “Dovrete fare i conti con la realtà”

(Di lunedì 21 febbraio 2022) La notizia della positività al-19 dellaElisabetta II costringe la Famiglia Reale a ad affrontare la “dura”. E’ quanto sostiene Daniela Elser, giornalista e scrittrice, sempre molto informata sui fatti che riguardano ibritannici. Secondo la giornalista, infatti, la positività della sovrana fa traballare ancora di più Buckingham Palace, che già negli ultimi tempi ha dovuto affrontare diverse situazioni spiacevoli che non hanno fatto altro che indebolire l’immagine della Famiglia Reale. LEGGI ANCHE => Per il Giubileo dellauna reunion storica? La clamorosa ipotesi Come ricorda anche il Daily Star, la Royal Family ha dovuto assorbire la morte del principe Filippo, venuto a mancare nell’aprile 2021 all’età di 99 anni, ma anche l’allontanamento ...

Advertising

FBiasin : Per una volta, una cosa seria. Aiutate Alessandro e chi ha il suo stesso problema, se potete, anche solo facendo g… - SanMarino_RTV : Valerio Scanu - Io credo a Una voce per San Marino 2022 ???? #unavocepersanmarino #esc2022 #sanmarino #eurovision - Agenzia_Ansa : Achille Lauro vince #UnaVocePerSanMarino e va all'Eurovision #ANSA - c_h_i_c_ca : RT @Dylanisherex: #Amici21 vorrei scrivere 200 cose ma mi limito a dire che Fra è sottovalutato, che ha una voce bellissima che ha solo bis… - she_is_vale10 : RT @Dylanisherex: #Amici21 vorrei scrivere 200 cose ma mi limito a dire che Fra è sottovalutato, che ha una voce bellissima che ha solo bis… -

Ultime Notizie dalla rete : Una voce

Valerio Scanu , tra gli 'affetti stabili' di Oggi è un altro giorno , commenta la sua esperienza aper San Marino che ha permesso ad Achille Lauro di andare all 'Eurovision Song Contest . Il cantante, ospite fisso della trasmissione condotta da Serena Bortone, ha partecipato alla gara che ...L'attore e doppiatore che ha prestato laai divi di Hollywood per opere cinematografiche ... spiega: 'Abbiamo deciso che il nostro percorso era fatto dopo trent'anni e non si può pensare a...Ad affermarlo il presidente russo Vladimir Putin, parlando durante una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale convocato al Cremlino, in un riferimento alla situazione nel Donbass. Joe Biden “mi ...Valerio Scanu, tra gli "affetti stabili" di Oggi è un altro giorno, commenta la sua esperienza a Una voce per San Marino che ha permesso ad Achille Lauro di andare ...