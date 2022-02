Ultras Napoli in corteo per Cagliari: scoppia la polemica (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTensioni in strada e polemiche sui social dopo che i tifosi del Napoli sono stati fatti transitare a piedi nelle principali strade di Cagliari scortati dalle forze dell’ordine, passando anche davanti al Comune e lanciando slogan contro il Cagliari, mentre si recavano allo stadio per la gara di questa sera. “Prima gli scontri, gli insulti ai sardi e ai Cagliaritani, poi tentano di infilarsi nella sede dell’Unione Sarda creando panico. Ah.. gli diamo la possibilità di attraversare la città e arrivare in via Roma – scrive su Facebook il consigliere comunale del Pd a Cagliari, Fabrizio Marcello – Che fine ha fatto la sicurezza promessa in campagna elettorale? Questo è un oltraggio alla città, è sbeffeggiare la città“. Critiche anche da Fdi, il partito che esprime il sindaco Paolo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTensioni in strada e polemiche sui social dopo che i tifosi delsono stati fatti transitare a piedi nelle principali strade discortati dalle forze dell’ordine, passando anche davanti al Comune e lanciando slogan contro il, mentre si recavano allo stadio per la gara di questa sera. “Prima gli scontri, gli insulti ai sardi e aitani, poi tentano di infilarsi nella sede dell’Unione Sarda creando panico. Ah.. gli diamo la possibilità di attraversare la città e arrivare in via Roma – scrive su Facebook il consigliere comunale del Pd a, Fabrizio Marcello – Che fine ha fatto la sicurezza promessa in campagna elettorale? Questo è un oltraggio alla città, è sbeffeggiare la città“. Critiche anche da Fdi, il partito che esprime il sindaco Paolo ...

