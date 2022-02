Ucraina, Francia: “Biden e Putin si vedranno per un vertice. Solo se la Russia non invade”. Ma Mosca smentisce: “È ancora prematuro” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dura Solo poche ore l’entusiamo delle diplomazie internazionali per un incontro imminente tra il presidente americano, Joe Biden, e quello russo, Vladimir Putin, per risolvere la crisi Ucraina. In mattinata, l’Eliseo aveva annunciato che i due leader avevano dato l’ok all’organizzazione di un summit bilaterale, grazie alla mediazione del presidente Emmanuel Macron, che sarebbe poi stato esteso a “tutte le parti in causa”. Ma adesso dal Cremlino arriva una secca smentita: “Un incontro è al momento prematuro”, fanno sapere. Parole che riportano gli osservatori internazionali a preoccuparsi per l’aumento della tensione tra le parti, con l’esercito ucraino e i ribelli filo-russi del Donbass che sono tornati a scontrarsi con un’intensità simile a quella del conflitto del 2014, nel corso del quale persero la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Durapoche ore l’entusiamo delle diplomazie internazionali per un incontro imminente tra il presidente americano, Joe, e quello russo, Vladimir, per risolvere la crisi. In mattinata, l’Eliseo aveva annunciato che i due leader avevano dato l’ok all’organizzazione di un summit bilaterale, grazie alla mediazione del presidente Emmanuel Macron, che sarebbe poi stato esteso a “tutte le parti in causa”. Ma adesso dal Cremlino arriva una secca smentita: “Un incontro è al momento”, fanno sapere. Parole che riportano gli osservatori internazionali a preoccuparsi per l’aumento della tensione tra le parti, con l’esercito ucraino e i ribelli filo-russi del Donbass che sono tornati a scontrarsi con un’intensità simile a quella del conflitto del 2014, nel corso del quale persero la ...

