“Ti manda la Juve!”: Mourinho ha rischio stangata (Di lunedì 21 febbraio 2022) Josè Mourinho rischia ora una pesante squalifica per le urla all’indirizzo di Pairetto dopo l’espulsione rimediata sabato sera in occasione del match tra Roma e Verona. Eloquente il gesto del telefono, ma oltre a quello spunterebbe anche una frase incriminata. Josè Mourinho prevista per lui maxi-squalifica«Ti hanno mandato apposta… ti ha mandato la Juve» le frasi che, secondo La Stampa, il tecnico portoghese ha rivolto all’indirizzo del direttore di gara. Si prevede ora uno stop di due o tre giornate, dopo che gli ispettori federali hanno trascritto tutto a referto. Leggi su rompipallone (Di lunedì 21 febbraio 2022) Josèrischia ora una pesante squalifica per le urla all’indirizzo di Pairetto dopo l’espulsione rimediata sabato sera in occasione del match tra Roma e Verona. Eloquente il gesto del telefono, ma oltre a quello spunterebbe anche una frase incriminata. Josèprevista per lui maxi-squalifica«Ti hannoto apposta… ti hato la Juve» le frasi che, secondo La Stampa, il tecnico portoghese ha rivolto all’indirizzo del direttore di gara. Si prevede ora uno stop di due o tre giornate, dopo che gli ispettori federali hanno trascritto tutto a referto.

Advertising

Boboj29 : Mourinho provoca Pairetto: «Ti manda la Juve». Non era piu' semplice e diretto dire questo ? - gabri__1210 : “Ti manda la Juve” - simonerOO : RT @enzomarangio: Esempio di come gli allenatori di determinate piazze nascondono problemi o incapacità: la #Roma non vince neanche in casa… - Lauromora73 : RT @enzomarangio: Esempio di come gli allenatori di determinate piazze nascondono problemi o incapacità: la #Roma non vince neanche in casa… - enzomarangio : Esempio di come gli allenatori di determinate piazze nascondono problemi o incapacità: la #Roma non vince neanche i… -