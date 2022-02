The King of Fighters XV: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot (Di lunedì 21 febbraio 2022) Quando si pensa al genere picchiaduro, è inevitabile avere nella mente titoli come Street Fighter o Mortal Kombat, eppure ci sono titoli che hanno fatto la storia del genere, partendo dalle sala giochi mediante i cabinati Arcade per poi arrivare sulle console casalinghe e portatili, ci stiamo riferendo a The King Of Fighters, il cui successo diede poi vita a Fatal Fury. A distanza di 18 anni dal lancio del primo capitolo quest’oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di The King Of Fighters XV. The King of Fighters XV Recensione The King Of Fighters è una serie che da sempre ha appassionato i giocatori ed accompagnato la crescita di molti con i suoi tanti titoli. KOF per anni ha dovuto vedersela con ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 21 febbraio 2022) Quando si pensa al genere picchiaduro, è inevitabile avere nella mente titoli come Street Fighter o Mortal Kombat, eppure ci sono titoli che hanno fatto la storia del genere, partendo dalle sala giochi mediante i cabinati Arcade per poi arrivare sulle console casalinghe e portatili, ci stiamo riferendo a TheOf, il cui successo diede poi vita a Fatal Fury. A distanza di 18 anni dal lancio del primo capitolo quest’oggi vogliamo condividere con voi ladi TheOfXV. TheofXVTheOfè una serie che da sempre ha appassionato i giocatori ed accompagnato la crescita di molti con i suoi tanti titoli. KOF per anni ha dovuto vedersela con ...

Advertising

acmilan : The iconic KING logo is back ?? Buy the new @pumafootball x ACM Heritage Collection ?? Il ritorno dell'iconico logo… - preta_cris : É dele. The King ???? #teamlebron #NBAAllStar - feraldark666 : Marquei como visto Zero no Tsukaima - 4x3 - The Insanity of the King of Ignorance - the_72_king : RT @AccessYoungboy: NBA Youngboy X Quando Rondo - GANGSTA #SOON - profiler_05 : @xrhodaxx Eppure oggi sono stati molto spesso insieme, e soprattutto anche lui ha cercato il contatto fisico..ma di… -