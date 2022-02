Russia - Ucraina, il possibile summit tra Biden e Putin fa calare il prezzo del petrolio (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il vertice tra Usa e Russia sull'Ucraina ha bloccato la corsa del petrolio che, fino a quel momento, saliva di oltre il 2% sfiorando i 93 dollari. Il Wti del Texas scambia ora a 91,1 dollari al barile,... Leggi su globalist (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il vertice tra Usa esull'ha bloccato la corsa delche, fino a quel momento, saliva di oltre il 2% sfiorando i 93 dollari. Il Wti del Texas scambia ora a 91,1 dollari al barile,...

