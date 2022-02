Nick Drake, la voce della luna (Di lunedì 21 febbraio 2022) «Venerdì, 24 marzo 1972. Ho trovato Nick addormentato nella sua auto. L’ho svegliato verso le 9.30 e gli ho detto che forse era meglio se andava a letto. Si è arrabbiato e se n’è andato. È tornato all’ora di pranzo, sembrava stare meglio. Sono arrivati Chris e Nancy (gli zii materni), Nick ha cenato con noi: non stava male, ma era molto silenzioso. Ho dato alle rose lo spray contro la ticchiolatura» (Rodney Drake da Nick Drake, Remembered for a … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 21 febbraio 2022) «Venerdì, 24 marzo 1972. Ho trovatoaddormentato nella sua auto. L’ho svegliato verso le 9.30 e gli ho detto che forse era meglio se andava a letto. Si è arrabbiato e se n’è andato. È tornato all’ora di pranzo, sembrava stare meglio. Sono arrivati Chris e Nancy (gli zii materni),ha cenato con noi: non stava male, ma era molto silenzioso. Ho dato alle rose lo spray contro la ticchiolatura» (Rodneyda, Remembered for a … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Nick Drake 'Songs in a conversation', nuovo omaggio a Nick Drake firmato da Roberto Angelini e Rodrigo D'Erasmo ROMA - Il 25 febbraio verrà pubblicato 'Songs in a conversation', che è 'il nuovo capitolo dell'incondizionato amore che Rodrigo D'Erasmo ed io nutriamo nei confronti del grande Nick Drake', spiega sui social Roberto Angelini nel dare la notizia. 'A distanza di 16 anni da 'Pong moon' abbiamo deciso di rifarlo. In compagnia di amici, ospiti e riproponendo un immaginario di ...

√ Roberto Angelini e Rodrigo D'Erasmo pubblicano 'Songs in a conversation' Uscirà venerdì 25 febbraio "Songs in a conversation", il nuovo progetto di Roberto Angelini e Rodrigo D'Erasmo, un omaggio a Nick Drake a 50 anni dall'uscita del suo ultimo lavoro discografico "Pink Moon", un album epocale, un piccolo, breve, delicato e misterioso che sarebbe sbocciato col tempo raccogliendo un numero ...

"Fai entrare liberamente il sole e il peccato". Riascoltiamo Nick Drake! Pangea.news Roberto Angelini & Rodrigo D'Erasmo - Songs In A Conversation Roberto Angelini e Rodrigo D'Erasmo hanno voluto rendere omaggio al canzoniere di Nick Drake con l'album “Songs In A Conversation” ...

La luna rosa di Nick Drake Griglia Timeline Grafo ...

