Mourinho, piange il telefono (e la classifica), ma sono i giovani a far sorridere (Di lunedì 21 febbraio 2022) Alla fine, vince sempre lui. Vince sempre José Mourinho, che ancora una volta trova modi e tempi giusti per finire sotto la lente di ingrandimento mediatica, senza sovraesporre una Roma che oltre a non aver aver adeguatamente sfruttato i... Leggi su europa.today (Di lunedì 21 febbraio 2022) Alla fine, vince sempre lui. Vince sempre José, che ancora una volta trova modi e tempi giusti per finire sotto la lente di ingrandimento mediatica, senza sovraesporre una Roma che oltre a non aver aver adeguatamente sfruttato i...

target059 : #mourinho un fallito, come un bambino viziato piange e si lamenta di tutto e tutti,senza riconoscere suoi limiti - maverickmarvel : RT @Famcri_em: Di Canio ci aveva visto lunghissimo, #Mourinho è l'allenatore perfetto per la #Roma, uno che piange, che rosica, grande solo… - Famcri_em : Di Canio ci aveva visto lunghissimo, #Mourinho è l'allenatore perfetto per la #Roma, uno che piange, che rosica, gr… - bonko89 : @jerryscottismo Ammazza torri sta ancora a piange perché Mourinho l'ha umiliato sulla domanda di Dzeko attaccasse a… - infoitsport : Caos arbitri in Serie A, non ‘piange’ solo Mourinho: Atalanta furiosa dopo la gara con la Juve -