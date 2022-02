Milano, sabato sera fra risse e coltelli in corso Como: sei feriti (Di lunedì 21 febbraio 2022) Discussioni e liti per motivi banali. Troppo alcol in corpo. E poi sono spuntate le lame. Sono sei i ragazzi feriti tra le vie dei locali notturni, quattro di loro accoltellati, in zona corso Como/... Leggi su leggo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Discussioni e liti per motivi banali. Troppo alcol in corpo. E poi sono spuntate le lame. Sono sei i ragazzitra le vie dei locali notturni, quattro di loro accoltellati, in zona/...

Milano, oggi parte la Ztl in piazza Sant'Agostino, ma le multe scattano fra 30 giorni Via libera anche a tutti i mezzi degli operatori del mercato, che si svolge in piazza Sant'Agostino, il martedì e il sabato.

Milano, sabato sera fra risse e coltelli in corso Como: sei feriti È il bilancio del sabato di movida, che ha costretto al superlavoro soccorritori e forze dell'ordine.

Weekend@Milano, cosa fare sabato 19 e domenica 20 febbraio Eventiatmilano La vie en rose…Bolero Il Balletto di Milano, fra le compagnie di danza di maggior prestigio in Italia, sabato 5 marzo 2022 alle ore 21:00 proporrà presso il Teatro Crystal “La vie en rose…Bolero” con le coreografie di Adri ...

