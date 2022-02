Mercato assicurazioni auto 2022: la situazione aggiornata (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sul fronte delle assicurazioni auto, il 2022 si è aperto con delle notizie incoraggianti per gli italiani che almeno in questo settore non hanno visto un aumento dei prezzi. Al contrario, dagli ultimi dati aggiornati a fine gennaio appare chiaro che in generale il premio della RCA sia calato in modo piuttosto significativo rispetto allo L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sul fronte delle, ilsi è aperto con delle notizie incoraggianti per gli italiani che almeno in questo settore non hanno visto un aumento dei prezzi. Al contrario, dagli ultimi dati aggiornati a fine gennaio appare chiaro che in generale il premio della RCA sia calato in modo piuttosto significativo rispetto allo L'articolo proviene da Consumatore.com.

