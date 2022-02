Magistratura: la legge è uguale per tutti? (Di lunedì 21 febbraio 2022) Da Tangentopoli in poi, la Magistratura italiana non ha goduto di una buona reputazione, né tra gli italiani, né nel resto d’Europa. Il sistema giudiziario del nostro Paese è considerato poco efficiente, e spesso i tentativi di riformarlo non sono andati a buon fine. Le accuse dei mancati cambiamenti intervenuti nella Magistratura vedono la politica colpevole. La funzione giurisdizionale non ha avuto nuova vita perché ogni corrente parlamentare tentava di muoversi verso un cambiamento che favorisse il singolo partito anziché il popolo. La fiducia dei cittadini italiani nei confronti di questo organo è ormai sotto zero. Di cosa ha bisogno la Magistratura per rinascere L’ultimo grande colpo inflitto alla Magistratura va sotto il nome di Caso Palamara. Le dichiarazioni dell’ex magistrato protagonista dello ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Da Tangentopoli in poi, laitaliana non ha goduto di una buona reputazione, né tra gli italiani, né nel resto d’Europa. Il sistema giudiziario del nostro Paese è considerato poco efficiente, e spesso i tentativi di riformarlo non sono andati a buon fine. Le accuse dei mancati cambiamenti intervenuti nellavedono la politica colpevole. La funzione giurisdizionale non ha avuto nuova vita perché ogni corrente parlamentare tentava di muoversi verso un cambiamento che favorisse il singolo partito anziché il popolo. La fiducia dei cittadini italiani nei confronti di questo organo è ormai sotto zero. Di cosa ha bisogno laper rinascere L’ultimo grande colpo inflitto allava sotto il nome di Caso Palamara. Le dichiarazioni dell’ex magistrato protagonista dello ...

