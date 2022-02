Lazio | l’ex Muriqi ancora in gol in Liga

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Vedat, attaccante kosovaro del Maiorca in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni dalla, continua a segnare in. Nella gara contro il Betis Siviglia di domenica 20 febbraio, è andato a segno per la seconda volta in tre partite. Al termine della sfida ha parlato ai microfoni di Rcdmallorca.es: “Oggi non meritavamo di perdere. Avremmo potuto prendere un punto contro un avversario difficile come il Betis. Il rigore è stato un peccato. Dobbiamo continuare a lottare. Sono contento del gol, ma voglio che serva per fare punti”. SportFace.