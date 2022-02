Juventus, paura durante l’allenamento: entrata killer di Stramaccioni su Rabiot [VIDEO] (Di lunedì 21 febbraio 2022) La Juventus si sta preparando per la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League, la squadra di Allegri dovrà vedersela contro il Villarreal. E’ salito alla ribalta il nome di Diego Stramaccioni. Si tratta di un difensore centrale che può giocare sia a destra che a sinistra, ma anche da terzino nei quattro di difesa o a centrocampo. E’ considerato un prospetto per il futuro. La squadra di Allegri deve fare i conti con qualche defezione di troppo in difesa, per questo motivo ha deciso di affidarsi a Diego Stramaccioni, il giovane calciatore si sta allenando con la prima squadra. Il suo obiettivo è quello di convincere il tecnico bianconero. Momenti di apprensione nella prima fase dell’allenamento: durante il torello Diego Stramaccioni è entrato in scivolata sul ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 21 febbraio 2022) Lasi sta preparando per la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League, la squadra di Allegri dovrà vedersela contro il Villarreal. E’ salito alla ribalta il nome di Diego. Si tratta di un difensore centrale che può giocare sia a destra che a sinistra, ma anche da terzino nei quattro di difesa o a centrocampo. E’ considerato un prospetto per il futuro. La squadra di Allegri deve fare i conti con qualche defezione di troppo in difesa, per questo motivo ha deciso di affidarsi a Diego, il giovane calciatore si sta allenando con la prima squadra. Il suo obiettivo è quello di convincere il tecnico bianconero. Momenti di apprensione nella prima fase delil torello Diegoè entrato in scivolata sul ...

