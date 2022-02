Inter, crisi nera per Lautaro: 2022 senza squilli per il Toro (Di lunedì 21 febbraio 2022) Lautaro Martinez è ancora a seccodi gol nel 2022: in Serie A non segna da sette gare, in Champions da dieci L’occasione divorata a due metri dalla porta, vuota, del Sassuolo, è l’immagine dello stato di forma di Lautaro Martinez. Un giocatore entrato inspiegabilmente in un periodo di sterilità offensiva che avrebbe poche spiegazioni sia tattiche – la squadra produce tante azioni offensive – che personali (il Toro è un cecchino quasi infallibile con la sua Nazionale). Nel match di ieri col Sassuolo è apparso evidente che il tandem tutto sudamericano con Sanchez non funziona: meglio il tridente con Edin Dzeko in campo, sebbene poi l’Inter non sia comunque riuscita a segnare. L’argentino in campionato è ormai a secco da sette partite: l’ultimo gol è datato 17 dicembre con la Salernitana. Nel ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022)Martinez è ancora a seccodi gol nel: in Serie A non segna da sette gare, in Champions da dieci L’occasione divorata a due metri dalla porta, vuota, del Sassuolo, è l’immagine dello stato di forma diMartinez. Un giocatore entrato inspiegabilmente in un periodo di sterilità offensiva che avrebbe poche spiegazioni sia tattiche – la squadra produce tante azioni offensive – che personali (ilè un cecchino quasi infallibile con la sua Nazionale). Nel match di ieri col Sassuolo è apparso evidente che il tandem tutto sudamericano con Sanchez non funziona: meglio il tridente con Edin Dzeko in campo, sebbene poi l’non sia comunque riuscita a segnare. L’argentino in campionato è ormai a secco da sette partite: l’ultimo gol è datato 17 dicembre con la Salernitana. Nel ...

