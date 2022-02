Incidente durante la gara di duathlon: 5 feriti, due gravi (Di lunedì 21 febbraio 2022) Incidente durante la gara di duathlon: cinque feriti, di cui due gravi. E’ successo a Sabaudia. Il sinistro stradale appunto verificatosi durante la gara di duathlon, da percorrere correndo o in bicicletta. Stando a quanto ricostruito a scontrarsi in maniera grave sarebbero stati due atleti e per uno di loro è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza. Oltre alle due persone ferite in maniera grave e trasportate in ospedale in codice rosso, risultano feriti anche altri tre ciclisti. La gara è stata sospesa. Seguono aggiornamenti L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 21 febbraio 2022)ladi: cinque, di cui due. E’ successo a Sabaudia. Il sinistro stradale appunto verificatosiladi, da percorrere correndo o in bicicletta. Stando a quanto ricostruito a scontrarsi in maniera grave sarebbero stati due atleti e per uno di loro è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza. Oltre alle due persone ferite in maniera grave e trasportate in ospedale in codice rosso, risultanoanche altri tre ciclisti. Laè stata sospesa. Seguono aggiornamenti L'articolo proviene da Italia Sera.

