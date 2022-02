In Ucraina tensione sempre altissima fra bombe | fuga di civili e fake news

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Mentre sul piano diplomatico vanno avanti le trattative per scongiurare la guerra in, sul campo laresta "estremamente tesa" come dichiarato stamattina dal portavoce russo Peskov. L'...

Mentre sul piano diplomatico vanno avanti le trattative per scongiurare la guerra in, sul campo laresta "estremamente tesa" come dichiarato stamattina dal portavoce russo Peskov. L'ultima novità arriva dalle milizie separatiste della autoproclamata repubblica di ...Ma gli Usa avevano dato l'ok a patto che non ci fosse un'invasione russa dell'. La Russia ... Sempre più intensi i bombardamenti nel Donbass dove lacontinua a salire. Più di 40 regioni ...I due leader hanno accettato la proposta di Macron di un colloquio da tenere però soltanto se la Russia non attaccherà Kiev. Il ministro degli ...Il Cremlino definisce "prematura" l'organizzazione di un vertice tra il presidente Usa Joe Biden e il presidente Vladimir Putin ...