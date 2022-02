Ilary Blasi e Francesco Totti sono in crisi? Il rumor di Dagospia (Di lunedì 21 febbraio 2022) crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi? Dagospia ha lanciato una vera e propria indiscrezione bomba. Secondo il sito, infatti, Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero in crisi. La coppia amata dal pubblico e sposata da ormai 17 anni starebbe attraversando un periodo buio. Ovviamente non abbiamo prove certe, ma si tratta solo di voci L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 21 febbraio 2022)traha lanciato una vera e propria indiscrezione bomba. Secondo il sito, infatti,sarebbero in. La coppia amata dal pubblico e sposata da ormai 17 anni starebbe attraversando un periodo buio. Ovviamente non abbiamo prove certe, ma si tratta solo di voci L'articolo proviene da Novella 2000.

ilmessaggeroit : Francesco Totti e Ilary Blasi in crisi? L'ultima lite a Castelgandolfo tra l'ex capitano e la showgirl - Novella_2000 : Dagospia lancia l’indiscrezione: ci sarebbe crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti - _tommo_91_ : RT @miviendapianger: tom invitato da francesco totti Zendaya risponde andando a trovare Ilary Blasi - xsaransia : ho letto che francesco totti e ilary blasi potrebbero essersi lasciati e se fosse davvero così io non credo più nell’amore basta ?? - DrApocalypse : Francesco Totti e Ilary Blasi in crisi? -