Il viola è il nuovo colore della primavera 2022: come abbinarlo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il viola è il colore della primavera che sbarca sulle passerelle di moda, ammaliando e stupendo tutti con questa nuova tonalità del blu pervinca dai sottotoni caldi. su Donne Magazine.

