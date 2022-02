Il Monumento di Santa Chiara e la sua storia nel centro antico di Napoli (Di lunedì 21 febbraio 2022) di Maria Carla Tartarone Realfonzo La Cittadella di Santa Chiara si trova a Napoli, nella piazza del Gesù, tra le strade più antiche della città, i decumani e i cardini. Fu eretta a partire dal 1310 per volere della Regina Sancia di Majorca, moglie di Roberto di Angiò, ma i suoi lavori conobbero una interruzione nel 1328 per la morte del figlio della Regina, il duca Carlo di Calabria. La Cittadella comprende un campanile, due monasteri con i loro chiostri ed è chiusa da un muro di cinta aperto da un portale in piperno. La Chiesa ha la facciata in tufo giallo, con un massiccio pronao in piperno, tre archi ogivali ed in alto un rosone gotico-francese*. La parte più antica è il campanile col trecentesco basamento di travertino. Distrutto per i terremoti tra il Quattrocento e il Cinquecento, ricostruito, non fu però completato. ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 21 febbraio 2022) di Maria Carla Tartarone Realfonzo La Cittadella disi trova a, nella piazza del Gesù, tra le strade più antiche della città, i decumani e i cardini. Fu eretta a partire dal 1310 per volere della Regina Sancia di Majorca, moglie di Roberto di Angiò, ma i suoi lavori conobbero una interruzione nel 1328 per la morte del figlio della Regina, il duca Carlo di Calabria. La Cittadella comprende un campanile, due monasteri con i loro chiostri ed è chiusa da un muro di cinta aperto da un portale in piperno. La Chiesa ha la facciata in tufo giallo, con un massiccio pronao in piperno, tre archi ogivali ed in alto un rosone gotico-francese*. La parte più antica è il campanile col trecentesco basamento di travertino. Distrutto per i terremoti tra il Quattrocento e il Cinquecento, ricostruito, non fu però completato. ...

