I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 21 febbraio (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 24.408 casi positivi da coronavirus e 201 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 14.303 (85 in più di ieri), di cui 928 nei reparti di terapia intensiva (6 Leggi su ilpost (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 24.408 casi positivi dae 201 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 14.303 (85 in più di ieri), di cui 928 nei reparti di terapia intensiva (6

Advertising

nzingaretti : Due anni fa i primi contagi da Covid in Italia. Oggi la Lega manda sotto il Governo sul Green Pass. Ricordo che… - RobertoBurioni : Per chi l'ha persa, ecco la mia lezione sul Paxlovid a @chetempochefa insieme a @fabfazio su @Rai3. Se i dati preli… - poliziadistato : ??Attenzione, in atto un nuovo tentativo di #phishing #COVID19. Un falso #sms apparentemente inviato dal… - Max_Not : RT @ag_othe: NIENTE MULTA E NESSUN CONTROLLO. 'Avete l'autorizzazione del Ministero della Salute per eseguire i controlli?' 'Avete la certi… - emanuele7771 : RT @ag_othe: NIENTE MULTA E NESSUN CONTROLLO. 'Avete l'autorizzazione del Ministero della Salute per eseguire i controlli?' 'Avete la certi… -