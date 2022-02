“Ha rovinato tutto!”: uragano su Signorini, per lui ora è davvero game over (Di lunedì 21 febbraio 2022) Alfonso Signorini finisce al centro delle critiche del web a causa di alcuni momenti “fuori luogo” al Gf Vip: ecco i dettagli Signorini al GF Vip (screenshot YouTube)Alcuni giorni fa, i gieffini hanno organizzato una festa a tema per festeggiare e divertirsi insieme. Complice l’alcool, però, le cose sono ben presto “degenerate”. È stata una in particolare, la dinamica che ha fatto storcere il naso ai telespettatori: il bacio tra Soleil e Delia. Durante le scorse puntate, infatti, Soleil aveva più volte ripetuto di volersi definitivamente allontanare dalla coppia formata da Delia Duran e Alex Belli. Sabato sera, tuttavia, la gieffina si è lasciata andare ad un bacio appassionato con la 34enne venezuelana. Una scena che non è di certo passata inosservata e che ha suscitato le critiche del web e dei telespettatori. Il pubblico, infatti, si è interrogato ... Leggi su specialmag (Di lunedì 21 febbraio 2022) Alfonsofinisce al centro delle critiche del web a causa di alcuni momenti “fuori luogo” al Gf Vip: ecco i dettaglial GF Vip (screenshot YouTube)Alcuni giorni fa, i gieffini hanno organizzato una festa a tema per festeggiare e divertirsi insieme. Complice l’alcool, però, le cose sono ben presto “degenerate”. È stata una in particolare, la dinamica che ha fatto storcere il naso ai telespettatori: il bacio tra Soleil e Delia. Durante le scorse puntate, infatti, Soleil aveva più volte ripetuto di volersi definitivamente allontanare dalla coppia formata da Delia Duran e Alex Belli. Sabato sera, tuttavia, la gieffina si è lasciata andare ad un bacio appassionato con la 34enne venezuelana. Una scena che non è di certo passata inosservata e che ha suscitato le critiche del web e dei telespettatori. Il pubblico, infatti, si è interrogato ...

