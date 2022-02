GF VIP, Katia furiosa con Alex Belli: glielo dice proprio in faccia. Ecco la frase velenosa che lo lascia di stucco (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tantissimi telespettatori del GF Vip sono rimasti stupiti di fronte alle frasi pronunciate da Katia Ricciarelli nei confronti di Alex Belli. La soprano, infatti, non le ha certo mandate a dire al compagno di Delia Duran, rimasto sbigottito a sua volta. LEGGI ANCHE :– GF VIP, Alex Belli sbotta con la regia che lo rimprovera: ‘girami la camera’. Cosa fa mentre Delia lo guarda in un angolo Al GF Vip, Katia Ricciarelli lancia una frecciatina velenosa ad Alex Belli (che non si immaginava che la soprano arrivasse a tanto). Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italyphoto credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyGF Vip: Katia Ricciarelli non le manda a ... Leggi su funweek (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tantissimi telespettatori del GF Vip sono rimasti stupiti di fronte alle frasi pronunciate daRicciarelli nei confronti di. La soprano, infatti, non le ha certo mandate a dire al compagno di Delia Duran, rimasto sbigottito a sua volta. LEGGI ANCHE :– GF VIP,sbotta con la regia che lo rimprovera: ‘girami la camera’. Cosa fa mentre Delia lo guarda in un angolo Al GF Vip,Ricciarelli lancia una frecciatinaad(che non si immaginava che la soprano arrivasse a tanto). Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italyphoto credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyGF Vip:Ricciarelli non le manda a ...

