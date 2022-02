Gf Vip, furia Katia Ricciarelli contro Alex Belli: 'Se andiamo fuori ti faccio un cu*o così'. Ovazione sui social (Di martedì 22 febbraio 2022) Gf Vip, la furia di Katia Ricciarelli contro Alex Belli: 'Se andiamo fuori ti faccio un cu*o così'. Ovazione sui social . Dopo il bacio tra Delia e Soleil, la soprano si è scagliata duramente contro l'... Leggi su leggo (Di martedì 22 febbraio 2022) Gf Vip, ladi: 'Setiun'.sui. Dopo il bacio tra Delia e Soleil, la soprano si è scagliata duramentel'...

Advertising

infoitcultura : GF Vip, Lulù è una furia contro Nathaly Caldonazzo: 'Le rode il c*** perchè Barù non la vuole' - ParliamoDiNews : GF Vip: Delia chiede ad Alex di abbandonare, furia Giorgia Basciano #AlessandroBasciano #alexbelli #deliaduran - infoitcultura : Gf Vip, Nathaly Caldonazzo è una furia contro Jessica: 'Mangi per 10, urli come una scimmia' - GiorgiaMastu : Gf Vip, Nathaly Caldonazzo è una furia contro Jessica: 'Mangi per 10, urli come una scimmia'… - beginoveragain : Gf Vip, Nathaly Caldonazzo è una furia contro Jessica: 'Mangi per 10, urli come una scimmia' LO SCHIFO! #gfvip -