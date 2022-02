Gf Vip 6 | le opposte reazioni di Mario Balotelli e Karina Cascella di fronte a Soleil Sorge | Alex Belli e Delia Duran

Leggi su isaechia

(Di lunedì 21 febbraio 2022)e il triangolo della discordia. Il triangolo artistico continua a far discutere dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip. Dopo i mesi trascorsi a decifrare l’amore libero die la definizione di triangolo artistico con la moglie, la festa di qualche sera fa ha dato una svolta inaspettata o forse no a tale definizione. Il party della discordia o dell’armonia? I pareri si stanno sprecando sia dentro che fuori le mura della Casa più spiata d’Italia. Il bacio infuocato fra, in origine rivali in amore, non ha lasciato indifferente nessuno. Fra i Vipponi ci sono state prese di posizione, come quella di ...