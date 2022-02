Frigidità | tutto quello che c’è da sapere

Leggi su dilei

(Di lunedì 21 febbraio 2022)è un termine ormai fuori uso, utilizzato spesso in modo inopportuno e anche offensivo. Indica una difficoltà della donna ad agire, reagire e stare nella sessualità. Una difficoltà che può provocare grande dolore e disagio e che può avere cause fisiche e psicologiche. Abbiamo chiesto a Sara Bui, psicoterapeuta e sessuologa all’interno dell’équipe miosessuologo.it, di spiegarci meglio di cosa si tratta, per non spaventarci, né provare vergogna o paura, al di là degli stereotipi. Cosa si intende per“Il terminenon viene più utilizzato in campo medico psicologico in quanto considerato estremamente dispregiativo nei confronti delle donne”, precisa subito la terapeuta. “Tuttavia, con questo termine si indica letteralmente una “freddezza” della donna nei confronti della sessualità, quindi un’assenza di desiderio ...