Exor -4% in Borsa dopo l’accordo da 746 mln col Fisco (Di lunedì 21 febbraio 2022) Exor pesante in Borsa dopo l’accordo con l’Agenzia delle Entrate per chiudere un contenzioso fiscale relativo alla ridomiciliazione in Olanda del 2016. Exor, la holding della famiglia Agnelli, pagherà 746 milioni di euro. Il titolo in Borsa cede il 3,9% a 69,38 euro per azione. A livello generale, si è spento rapidamente l’ottimismo che in L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 21 febbraio 2022)pesante incon l’Agenzia delle Entrate per chiudere un contenzioso fiscale relativo alla ridomiciliazione in Olanda del 2016., la holding della famiglia Agnelli, pagherà 746 milioni di euro. Il titolo incede il 3,9% a 69,38 euro per azione. A livello generale, si è spento rapidamente l’ottimismo che in L'articolo

