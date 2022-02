Due matrimoni su tre sono con rito civile | la pandemia ha dimezzato le nozze

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Laha indotto moltissimi, soprattutto giovani, a rinviare le, che nel giro di un solo annoquasi dimezzate: nel 2020stati celebrati infatti 96.841, 87 mila in meno rispetto...

Advertising

ultimenews24 : (Adnkronos) - Crolla il numero dei matrimoni religiosi. E' quanto emerge dagli ultimi dati Istat che rilevano come… - fseviareggio : RT @Adnkronos: Covid e #matrimoni, -47,4% celebrazioni nel 2020. #notizie - lifestyleblogit : Matrimoni, Istat: più di due su tre con rito civile - - telodogratis : Matrimoni, Istat: più di due su tre con rito civile - alessandro_972 : RT @Adnkronos: Covid e #matrimoni, -47,4% celebrazioni nel 2020. #notizie -

Ultime Notizie dalla rete : Due matrimoni

Con rito civile si sono svolte più dinozze su tre: le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria, infatti, hanno determinato un calo verticale soprattutto deicelebrati con rito ...In controtendenza Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige rispettivamente con +3% e +2% di... le unioni civili sanciscono formalmente l'unione affettiva di coppia trapersone dello stesso ...Pochi matrimoni, sempre meno in chiesa e tra sposi giovani e con un'unione su cinque celebrata tra cittadini stranieri. È questo il quadro che emerge dai dati Istat sui ...In diminuzione anche le unioni civili tra partner dello stesso sesso (-33,0%), le separazioni (-18,0%) e i divorzi (-21,9%).