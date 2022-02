Donetsk e Luhansk, le due repubbliche filorusse in Ucraina (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Donetsk e Luhansk, le due ‘repubbliche’ filorusse in territorio ucraino, sono state autoproclamate nel 2014 e da allora sono al centro di un conflitto, mai veramente cessato, che ha già causato almeno 14mila morti. I due territori sono contigui e si trovano a ridosso del confine fra Ucraina e Russia. La Repubblica di Donetsk ha anche uno sbocco sul mare di Azov. Insieme coprono un’area di quasi 17mila chilometri quadrati, dove vivono circa 3,7 milioni di persone. Entrambe le repubbliche fanno parte della regione mineraria Ucraina del Donbass. Le due repubbliche sono nate in seguito alle manifestazioni di militanti filorussi contro il nuovo governo filo occidentale, insediatosi all’inizio del 2014 in ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) –, le due ‘in territorio ucraino, sono state autoproclamate nel 2014 e da allora sono al centro di un conflitto, mai veramente cessato, che ha già causato almeno 14mila morti. I due territori sono contigui e si trovano a ridosso del confine frae Russia. La Repubblica diha anche uno sbocco sul mare di Azov. Insieme coprono un’area di quasi 17mila chilometri quadrati, dove vivono circa 3,7 milioni di persone. Entrambe lefanno parte della regione minerariadel Donbass. Le duesono nate in seguito alle manifestazioni di militanti filorussi contro il nuovo governo filo occidentale, insediatosi all’inizio del 2014 in ...

