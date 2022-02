Covid, sanitari no vax sospesi e guariti non possono tornare al lavoro: serve vaccino (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – I sanitari non vaccinati, sospesi e guariti dal Covid, non possono tornare al lavoro: serve il vaccino. Una circolare del ministero della Salute, in risposta ai dubbi della Federazione degli Ordini dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), chiarisce che la guarigione da Covid-19 di medici e operatori sanitari, secondo la normativa vigente, “non è circostanza idonea a legittimare la revoca della sospensione” dal lavoro avvenuta per non aver assolto all’obbligo di vaccinazione. Dunque “non è elemento determinante” per l’Ordine professionale di appartenenza che deve invece “accertare lo stato di avvenuta vaccinazione del professionista”. Fnomceo si era rivolta ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Inon vaccinati,dal, nonalil. Una circolare del ministero della Salute, in risposta ai dubbi della Federazione degli Ordini dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), chiarisce che la guarigione da-19 di medici e operatori, secondo la normativa vigente, “non è circostanza idonea a legittimare la revoca della sospensione” dalavvenuta per non aver assolto all’obbligo di vaccinazione. Dunque “non è elemento determinante” per l’Ordine professionale di appartenenza che deve invece “accertare lo stato di avvenuta vaccinazione del professionista”. Fnomceo si era rivolta ...

Advertising

fattoquotidiano : Sanitari morti per Covid, il governo approva un fondo da 15 milioni per l’indennizzo alle famiglie. Speranza: “Rico… - gparagone : SARS-CoV-2: i soggetti naturalmente esposti all’infezione si contagiano DIECI VOLTE DI MENO rispetto ai vaccinati…… - robersperanza : Abbiamo stanziato 15 milioni di euro per le famiglie dei professionisti sanitari che hanno perso la vita a causa de… - Andrea__Rossi : RT @pasha971: Se ormai da più parti è comprovato che chi ha avuto il coviddi è immune a vita,a cosa serve,in pratica,il vax?? Se qualche co… - imnico96 : RT @ImolaOggi: Covid, Speranza: gli operatori sanitari guariti non devono tornare a lavoro se non si vaccinano. Circolare del ministero. h… -