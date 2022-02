Covid, come sarà l'endemia? Ciccozzi: 'Quarta dose solo per i fragili e vaccini aggiornati' (Di lunedì 21 febbraio 2022) Quarta dose sì, ma non per tutti, e spazio ai vaccini 'aggiornati' . È questo lo scenario previsto da Massimo Ciccozzi , direttore dell'Unità di Statistica medica ed epidemiologia molecolare del ... Leggi su leggo (Di lunedì 21 febbraio 2022)sì, ma non per tutti, e spazio ai' . È questo lo scenario previsto da Massimo, direttore dell'Unità di Statistica medica ed epidemiologia molecolare del ...

Advertising

fattoquotidiano : Come due anni di Covid hanno cambiato la vita dei bambini: “Senza contatti abbiamo imparato a parlare con gli occhi… - borghi_claudio : Uscito aggiornamento dati ISS. Come al solito non hanno senso. Guardate la differenza fra i decessi di chi ha fatto… - AlbertoBagnai : La domanda era: se è vero che il diritto unionale è fonte prevalente, come possono i cittadini discriminati dai dec… - angelicbIush : mi fa tristezza il fatto che la pandemia e tutta la situazione del covid sia diventata la normalità, la vita prima… - mummy53690440 : RT @davidegalantino: “L'INUTILE TIRANNIA DEL COVID PASS ITALIANO”. Ecco come viene visto dall'estero quel che sta accadendo in Italia sott… -