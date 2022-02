Covid, Australia riapre frontiere dopo due anni (Di lunedì 21 febbraio 2022) L'Australia ha riaperto le sue frontiere internazionali per la prima volta dopo due anni. Canberra aveva imposto rigide restrizioni nel marzo del 2020 per contenere la diffusione della pandemia da ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) L'ha riaperto le sueinternazionali per la prima voltadue. Canberra aveva imposto rigide restrizioni nel marzo del 2020 per contenere la diffusione della pandemia da ...

Advertising

LaStampa : Covid, in Gran Bretagna fine alle restrizioni: non si isolano più neanche i contagiati. L’Australia riapre le front… - repubblica : Covid, l'Australia riapre le frontiere dopo due anni [di Enrico Franceschini] - Gazzetta_it : Parla Djokovic: 'Non sono no vax, ma rinuncio ai trofei piuttosto che vaccinarmi' - lifestyleblogit : Covid, Australia riapre frontiere dopo due anni - - telodogratis : Covid, Australia riapre frontiere dopo due anni -